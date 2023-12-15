«Обживают украинские окопы»: Сладков сообщил о достижениях ВС России Сладков сообщил, что ВС России вытесняют ВСУ и занимают их позиции в зоне СВО

Фото: МО РФ

Российские бойцы успешно выбивают солдат ВСУ с позиций и «обживают» их окопы и блиндажи, сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он также отметил, что ВС России регулярно получают новые боеприпасы, в то время как украинская армия сидит на «западной снарядной игле».

У тылов новоселье за новосельем. Боевые подразделения садятся на позиции врага, обживают украинские окопы и блиндажи. Пехота получает новые боеприпасы, сошедшие с конвейера совсем недавно. Летят четко, срабатывают, взрываются все как один, 100%. Враг на западной снарядной игле. Слезть с нее Киеву уже невозможно, — сказал военкор.

Ранее Сладков заявил, что Вооруженные силы России имеют успех на Кураховском направлении в ДНР. Журналист назвал Курахово важным логистическим узлом Вооруженных сил Украины. Через него идет помощь противнику в Донбассе. Министерство обороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военкор обратил внимание, что ощущения в зоне СВО стали иными, нежели это было полгода назад. По его словам, снизилась активность артиллерии ВСУ, а активность российской авиации, напротив, увеличилась. Кроме того, отметил военкор, ВС России действуют более мотивированно, чем украинская армия.