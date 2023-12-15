Коц рассказал о специфике боев на островах и в пойме Днепра Коц: густая растительность стала спецификой боев в пойме Днепра

Фото: МО Украины

Специфика боев на островах и в пойме Днепра — это густая растительность и плотный кустарник даже зимой, приводит военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале слова непосредственного участника боевых действий на этом участке фронта. Поэтому морская пехота Вооруженных сил Украины (ВСУ) устраивает наблюдательные посты в виде замаскированных в кустарнике лежек. По ним отрабатывают российские силы из БТР, используя скорость и маневренность как преимущество.

Когда нашим наблюдателям удается выявлять их с помощью тепловизоров, мотострелки 3-го батальона, 28-го полка, 70-й дивизии наносят удар с помощью БТР, используя скорость и маневренность, и стрельбу с закрытых огневых позиций, чтоб не попасть под огонь вражеской артиллерии с того берега, — объясняет военный.

По его словам, противник не успевает выявить и навестись на такую быструю и маневренную цель. Работа проводится ночью при корректировке наблюдателей, которые «с крепким словцом заходят на береговую линию по колено в ледяной воде».

Такая вот теперь война пехоты с использованием своих сильных сторон. Обнуляем боевой потенциал последних бригад морской пехоты, которых киевский режим кидает на плацдарм на нашем берегу Днепра ради выклянчивания денег у Запада, — заключает военнослужащий.

Ранее военкоры писали, что российские военные уничтожают живую силу противника, доставляемую через Днепр. По их словам, враг ценой ежедневных потерь личного состава удерживает ставший бесперспективным участок местности на нашем берегу.

Накануне военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал сообщения о том, что ВСУ начали возводить бетонные противотанковые заграждения «зубы дракона» на границе с РФ и Белоруссией. Он считает, что российская армия не должна позволить ВСУ выстроить линию обороны. Он объяснил, что укрепления ВСУ могут привести к большим потерям, если их не уничтожать.