Кто в чем сильнее: как СВО изменила порядок сил в ВСУ и российской армии

Фото: МО РФ

У России с момента начала СВО изменился подход к ведению военных действий. NEWS.ru попросил высказать свое мнение о новой тактике ВС РФ и о том, как поменяется военная наука, директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН Василия Кашина.

Что изменилось после начала СВО

— Военные действия на Украине сильно поменяли взгляды на ведение боевых действий. Полностью изменить подходы в ходе конфликта пришлось обеим сторонам. До этого на протяжении нескольких десятилетий не было крупномасштабных конфликтов между сопоставимыми противниками. За это время произошел огромный рывок в технологиях.

В ходе украинского конфликта широчайшее распространение получили беспилотные аппараты — как ударные, так и разведывательные. К революции в использовании беспилотников в полной мере не были готовы ни Россия, ни Запад. Поэтому до сих пор обеими сторонами в огромной степени используются гражданские коммерческие беспилотники, производимые в Китае, где сосредоточено производство легкой беспилотной техники.

Вместе с тем проявился рост возможностей космической разведки. Сегодня космос помогает противникам видеть действия другой страны на несколько десятков километров вглубь.

Другим важным прогрессом стало очень быстрое развитие современной дальнобойной артиллерии, которая может наносить удары корректируемыми боеприпасами с высокой эффективностью и точностью. В совокупности с новыми средствами разведки это привело к тому, что сейчас очень уязвимы любые крупные объекты, связанные с логистикой: крупные склады и колонны, транспортирующие грузы. В результате исчезла возможность сосредоточения войск и осуществления крупных оперативных прорывов на отдельных участках фронта и в глубине обороны противника.

Раньше, например, создавалась очень высокая плотность войск на участке прорыва, концентрировались большие массы бронетехники, артиллерии, прорывался фронт на значительную глубину, производилось окружения войск противника. Сейчас же все свелось к действиям небольших групп техники и пехоты. Это привело к позиционному кризису, к которому никто не был готов.

Каких-то решений для преодоления этого тупика стороны пока не нашли. Но поскольку военное производство в России растет гораздо быстрее, чем западная помощь Украине, то все может поменяться в пользу Москвы из-за превосходства в вооружении и огневых средствах.

Что намерен делать Киев

— Киев пытается найти выход за счет перехода в оборону, которое анонсировал в начале месяца президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил о масштабном строительстве укреплений в зоне от Донбасса до Западной Украины. Видимо, они попытаются изменить соотношение потерь, сберечь ресурсы, восстановить свои вооруженные силы.

Нельзя предполагать, что ВСУ действуют на основе каких-то там готовых натовских учебников. Мы видим, что даже со стороны украинских руководителей есть критика так называемых стандартов НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявляет, что эти учебники надо сдать в архив. С другой стороны, американцы критикуют ВСУ, что они провалили «контрнаступ».

Конечно, ВСУ зависимы от НАТО в значительной степени в подготовке личного состава, которая происходит на территории западных стран. Вашингтон прежде всего предоставляет ВСУ инфраструктуру связи, и это сильная сторона Украины. Во-первых, они обеспечены устойчивой и качественной связью благодаря системе Starlink, аналогов которой у России нет. И ее трудно подавлять имеющимися в России средствами РЭБ.

Также у Украины (точнее, у США) есть мощная группировка разведывательных спутников и возможность использования современных средств автоматизированной обработки информации.

У России имеется превосходство в количестве артиллерийских боеприпасов, которые играют решающую роль, а также превосходство в воздухе. Кстати, превосходство в воздухе у России было всегда, но сейчас оно приобретает особое значение, поскольку с начала этого года Москва смогла наладить производство массовых корректируемых авиационных боеприпасов.

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