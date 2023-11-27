Россия может начать «звездные войны» со Starlink Telegraph: Россия может уничтожить спутники Starlink, помогающие ВСУ на Украине

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Россия может уничтожить спутники Starlink на орбите, помогающие Вооруженным силам Украины наносить удары, пишет Telegraph со ссылкой на экспертов. Специалисты считают, что коммерческие спутники в космосе не подпадают под Женевскую конвенцию и могут быть законной целью.

С точки зрения правил ведения войны русские, скорее всего, не сделают ничего неправильного, поскольку подобные сервисы могут использоваться в военных целях. Это не означает, что коммерческие спутники будут постоянно становиться мишенью или объектом нападения. Но это означает, что потенциально они могут быть таковыми, — говорится в материале.

По мнению экспертов, спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, помогают украинским войскам наносить беспилотные удары по российским танкам. При этом сам миллиардер предупреждал, что их должны использовать для просмотра сериалов, а не для нанесения беспилотных ударов.

Ранее в США разразился скандал из-за сообщений о том, что Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. После этого Киев просил Маска включить Starlink, чтобы нанести удар по российским кораблям.

Сам миллиардер обвинения опроверг. По его словам, тогда система вообще не была активирована и ее действительно просили включить. Если бы Маск пошел на это, компания SpaceX была бы вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.