Еще одно российское село попало под обстрел ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Козинка в Белгородской области

Фото: МО Украины

В Белгородской области под обстрел Вооруженных сил Украины попало село Козинка, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки украинской армии никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Глава Белгородской области добавил, что при обстреле был поврежден частный жилой дом. Осколки снаряда пробили крышу и посекли фасад здания, а также выбили окна.

Украинская армия ранее атаковала село Суземку в Брянской области. В результате удара была повреждена кровля производственного помещения на заводе «Стрела». В здание предприятия попали три снаряда. Пострадавших нет.

За последние сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области около 70 снарядов. По словам Гладкова, обстрелам подверглись Борисовский, Грайворонский, Волоконовский, Краснояружский и Белгородский районы, а также Шебекинский и Валуйский городские округа. Обошлось без серьезных разрушений и пострадавших. В селе Репном только был поврежден один легковой автомобиль и линия электропередачи при падении на них обломков украинского беспилотника.