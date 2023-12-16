Курские власти сообщили об атаке ВСУ на два района области Старовойт: беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

В селе Крупец Дмитриевского района три прилета. По предварительной информации в 8 домах пострадали заборы, окна, крыши. Также удар нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева — повреждена компрессорная станция. Подомовой обход продолжается, — написал Старовойт.

В Железногорском районе беспилотники повредили линию, питающую один из объектов Михайловского ГОКа. На место происшествия выехали аварийные бригады, добавил Старовойт.

Вечером 15 декабря в Министерстве обороны сообщили о том, что в период с 20:30 до 22:30 мск 15 декабря в небе над Крымом российские военные сбили 26 беспилотников. Чуть позже в ведомстве добавили, что с 23:00 до 23:50 мск российские ПВО уничтожили еще шесть БПЛА в том же районе.

Кроме того, вечером 15 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о ракетном обстреле Генического муниципального округа. По его данным, средства ПВО сбили по меньшей мере 15 целей.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщило, что четыре украинских ударных дрона были уничтожены в среду, 13 декабря, в Белгородской области. Дроны были идентифицированы средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В свою очередь подразделения противовоздушной обороны (ПВО) ивановских десантников в зоне СВО уничтожили три разведывательных беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны РФ уточнили, что при осуществлении задачи бойцы применили переносные ракетные комплексы «Верба» и зенитные ракетные комплексы «Стрела-10».