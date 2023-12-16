Лондон отказался направить Киеву подлежащие утилизации автомобили

Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в просьбе передать украинской столице автомобили, направляемые на утилизацию в связи с несоответствием экологическим стандартам Великобритании, сообщает издание The Daily Telegraph. По имеющимся данным, Хан сообщил коллеге, что его возможности ограничены законом об администрации Большого Лондона, который был принят в 1999 году.

В письме лондонского мэра говорится, что отправка автотранспорта на Украину противоречит законодательству, требующему от инициатив столичных властей пользу жителям города «с экономической, социальной или экологической точки зрения». Как пояснил изданию один из представителей мэрии, изменить условия программы по утилизации ради экспорта на Украину «невозможно в рамках действующего закона». При этом он подчеркнул, что власти Лондона выражают солидарность с Украиной.

По инициативе Хана в конце августа текущего года в Лондоне в три раза была увеличена площадь зоны сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone), которая стала охватывать весь Большой Лондон на площади 1,6 тысячи квадратных километров. При этом для пользователей устаревших с экологической точки зрения автомобилей внутри зоны установлен сбор в размере £12,5. В случаи их утилизации владельцы получат от властей города разовую выплату в размере £2 тысячи ($2,5 тысячи).

В сентябре Кличко предложил Хану отправлять подлежащие утилизации автомобили на Украину. В особенности его заинтересовали необходимые на фронте грузовики и внедорожники.

Ранее издание «Украинская правда» сообщила, что министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита на Украину был удивлен запросами ВС. Главком ВСУ Валерий Залужный на встрече с Остином заявил, в частности, что украинской армии нужно 17 млн снарядов, а также $350–400 млрд на «деоккупацию» страны.