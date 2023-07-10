Пробки и обстрелы Крымского моста: что говорят водители, безопасно ли ехать Сотни автомобилистов ждут проезда несколько часов, паромная переправа сейчас не работает

Фото: Роман Соколов/ТАСС

Затор из нескольких сотен машин образовался на мосту через Керченский пролив со стороны Краснодарского края. Водители, которые направляются в Крым, пишут в чатах, что они стояли в пробке несколько часов. Вчера в районе Керчи была сбита ракета, выпущенная со стороны Украины. Что происходит на мосту сейчас, безопасно ли ездить по нему в нынешних условиях — в материале NEWS.ru.

Что происходит на въезде на мост со стороны Краснодарского края

Как ранее писал NEWS.ru, по состоянию на 08:00 10 июля в очереди на мост со стороны Краснодарского края находилось 850 транспортных средств. Время ожидания проезда составляло около четырех часов. При этом со стороны Керчи затора не было.

Позднее сообщалось, что в 09:00 пробка из Тамани в Керчь выросла до 1229 машин, а ожидание проезда увеличилось до пяти часов. В 10:00 в заторе стояли 1310 автомобилей, в 11:00 количество сократилось до 997, а к 12:00 — до 861.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Что пишут водители о пробке на Крымском мосту

Утром 10 июля в Telegram-чате «Крымский мост» водители активно делились впечатлениями. Пользователь Ирина Михеичева написала, что встала в пробку около 08:00 и простояла в ней примерно три часа. Водитель Олег Володин около 11:32 мск уточнил: «Работает ГАИ, поток спадает, все досмотры наполнены сотрудниками, ребятам очень тяжело, и они очень корректны».

«В Крым 8:02 встали, в 11:10 выехали с осмотра. Все очень быстро на досмотре», — добавил там же Константин.

«В пробку встали на пассажирском автобусе в 7:50, выехали с досмотра в 10:45», — поделился пользователь Михаил Гаранин.

Пользователь под ником Fregattenkapitän рассказал, как обстоят дела с движением из Крыма: «Встали на рентген в 8:58, заехали на мост в 10:14». Пользователь Алевтина добавила, что «на выезд с полуострова на материк пробки нет — в 9:40 подъехали на досмотр, а в 10:10 его прошли».

Связаны ли пробки с атаками ВСУ

Пользователь Baikal утром 10 июля поинтересовался у подписчиков чата «Крымский мост», с чем связан затор на подъезде к путепроводу.

«Говорят, движение по мосту ограниченно в связи с попыткой атаки ракетами ВСУ. Это правда?» — спросил он.

По мнению пользователя под ником Irin Zakharova, проблемы с движением связаны с сезоном отпусков: «Лето, 10 июля, у многих отпуска, люди в большом количестве едут отдыхать».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Она считает, что вчерашнее закрытие моста к нынешней пробке «никакого отношения не имеет», а «неделю назад без всяких ракет пробка была на семь часов».

Напомним, 9 июля движение по Крымскому мосту временно остановили в обе стороны из-за угрозы транспортному объекту. В Минобороны РФ позднее заявили, что украинские войска пытались атаковать ракетами комплекса С-200 объекты на территории Крыма, Ростовской и Калужской областей.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что днем 9 июля в районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету.

Безопасно ли ездить по Крымскому мосту сейчас

Как утверждает сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, мост из Краснодарского края на полуостров «полностью защищен». В беседе с NEWS.ru она заявила, что два дня назад приехала из Крыма и «ракеты там не летают».

«Сегодня безопасность Крымского моста полностью обеспечена. Множество туристов и местных жителей передвигаются через мост, а люди всегда отправляются туда, где безопасно. Город полностью защищен, так же как и мост, и попытка провокации украинскими военными была достойно отражена, поэтому беспокоиться не стоит», — заверила Ковитиди.

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

При этом она не исключила, что «подобные диверсии еще повторятся» по причине «неудачного контрнаступления ВСУ». «В Крыму сейчас прекрасная погода, свежие фрукты, ягоды, поэтому пускай люди отправляются отдыхать и не беспокоятся. Люди, которые обеспечивают безопасность, занимаются этим, и весьма успешно», — добавила Ковитиди.

Накануне военный блогер Михаил Звинчук заявил, что вчерашняя попытка ВСУ атаковать Крымский мост ракетой «в какой-то степени может говорить о намерениях активизировать атаки на важный логистический объект». Это произошло после того, как заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала прошлогодний удар по Крымскому мосту в числе достижений Киева. Таким образом, ведомство впервые подтвердило, что атака была проведена при участии ВСУ.

Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту подорвался грузовик, после чего там загорелись цистерны грузового поезда. В результате четыре человека погибли, обрушились два пролета автомобильной части путепровода в направлении полуострова. Тогда Следственный комитет Российской Федерации завел уголовное дело о теракте.

Работает ли паромная переправа

В Telegram-канале Минтранс Крыма сообщил, что 10 июля «в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена». Еще утром она была открыта. «За минувшие сутки силами пассажирско−автомобильных и железнодорожных паромов в обе стороны выполнено 12 рейсов, перевезено 554 пассажира, 56 железнодорожных вагонов, 389 единиц автомобильного транспорта», — сообщал Минтранс. Накануне вечером, 9 июля, ее закрывали из-за сильного ветра .

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