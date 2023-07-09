«Рыбарь» предсказал новые удары по Крымскому мосту: сводка военкоров 9 июля Главными темами для обсуждения блогерами стали признание Киева в причастности к взрыву Крымского моста и новые попытки ракетных атак на Россию

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Признание Киева в причастности к взрыву Крымского моста и новые попытки ракетных атак на Крым и Ростовскую область стали главными темами для обсуждения военными журналистами и блогерами 9 июля. Подробнее о том, что они сообщали в своих Telegram-каналах, — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь»: «Попытки ударов по Крыму и Ростовской области похожи»

Военный блогер Михаил Звинчук в своем Telegram-канале «Рыбарь» сделал акцент на анализе неудавшейся атаки ВСУ, в результате которой российские средства ПВО сбили ракету над Керчью. Он не исключил, что это действие было попыткой нанеси удар по Крымскому мосту.

«Украинские формирования в очередной раз попытались нанести удар по российским объектам в Республике Крым. Зенитчики 31 дивизии ПВО ВС РФ перехватили ракету к северу от Тамани. Разрушений и пострадавших нет, обломки упали в воды Азовского моря», — констатировал «Рыбарь».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По словам автора сообщения, предыдущий раз ВСУ попытались атаковать полуостров в середине прошлого месяца. Он отметил, что тогда благодаря слаженной работе расчетов ПВО и подразделений радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы 11 дронов.

«Достоверно неизвестно, чем пытались ударить украинские формирования. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что это была крылатая ракета, однако даже при максимальной дальности в 300 км украинским самолётам пришлось бы осуществлять запуск рядом с передовой, что опасно из-за действий нашей ПВО. Наиболее вероятно использование модернизированной ракеты из комплекса С-200, которую переделали для ударов по баллистической траектории. Дальность такой составляет около 400 км», — рассуждает «Рыбарь».

Звинчук подчеркнул, что нынешний удар крылатой ракетой ВСУ нанести «сразу после официального признания в организации теракта 8 октября на Крымском мосту, что в какой-то степени может говорить о намерениях активизировать атаки на важный логистический объект».

«Рыбарь» также обратил внимание на то, что одновременно с атакой на Крым взрывы прогремели в Ростовской области: российские средства ПВО перехватили украинскую ракету в районе города Донецка.

«Осколки сбитого боеприпаса разлетелись по разным районам населенного пункта — местные жители активно делятся ими в социальных сетях. По словам главы администрации города Романа Кураева, российские зенитчики сработали со стороны Каменска. Жертв нет, повреждена кровля нескольких строений. Вполне вероятно, для атаки украинскими формированиями была использована доработанная зенитная ракета комплекса С-200», — написал блогер.

Автор допустил, что попытку удара по Крымскому мосту «можно было бы увязать с давлением на российское руководство по поводу продления зерновой сделки, срок которой заканчивается 17 июля».

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Но этот вариант маловероятен, так как украинским подразделениям отдали указание пока не работать на этом направлении. В этой ситуации нельзя не заметить то, как его преподносят в украинских СМИ, особенно на фоне возвращения главарей „Азова“ (организация признана террористической, деятельность в РФ запрещена) на Украину: якобы новую реальность для Крыма и России в целом», — говорится в сообщении «Рыбаря».

По мнению военного блогера, «этот удар, как и в Ростовской области, больше похож на часть стратегической информационной операции, цель которой — подъём морально-психологического состояния членов ВСУ перед новой фазой наступления». Он спрогнозировал, что «такие налеты беспилотников или пуски ракет в ближайшие дни будут только увеличиваться, так как украинские формирования сами себя без толчка извне штурмовать опорные пункты не погонят».

Борис Рожин: «Генерал Сырский лично прибыл для командования на Ореховском направлении»

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем канале Colonelcassad также склоняется к версии о том, что украинские войска 9 июля пытались атаковать Крымский мост — «с учетом того, что ВСУ открыто взяли на себя ответственность за прошлогодний теракт на Крымском мосту, то не исключено, что снова пытались атаковать район моста аккурат к этому заявлению».

Рожин со ссылкой на свои источники информации пишет, что на Ореховском направлении 9 июля «противник предпринял две попытки штурма в районе Новоданиловка — Работино, успеха не имел, понес значительные потери в живой силе, организовал эвакуацию». Эксперт утверждает, что «организован отвод некоторых подразделений утративших боеспособность с Ореховского направления в Киевскую область».

Фото: МО Украины

«Также из тыла противника поступает информация о концентрации большого количества бронетехники и личного состава в районе Таврийское, Юрковка, Новопавловка. Кроме того, по поступающим данным в настоящее время координацию взаимодействия между подразделениями противника, участвующими в наступлении, в „ручном режиме“ осуществляет прибывшая с данной целью на Запорожское направление группа офицеров из вышестоящего командования ВСУ под руководством генерала Сырского», — пишет Борис Рожин.

По данным эксперта, на Южно-Донецком направлении «силы противника продолжают подготовку к возобновлению наступательных действий».

«Военкоры Русской Весны»: «По Брянской области ударили не Storm Shadow»

Канал «Военкоры Русской Весны» исследует, какой ракетой был нанесен удар по Брянской области. Атака была совершена 9 июля.

«Сегодня силами ПВО Вооруженных сил РФ были сбиты две ракеты ВСУ. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», — сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В ряде Telegram-каналов и СМИ эксперты выдвинули версию, что в сторону России были выпущены ракеты Storm Shadow. Однако авторы канала внимательно изучили кадры последствий удара и пришли к другому выводу.

«Это не Storm Shadow. На кадрах из посёлка Бытошь хорошо видна форма зенитной ракеты ЗУР 5В28. Британская Storm Shadow имеет совсем иную форму», — пишут авторы канала.

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