Коц и Котенок оценили выдачу Эрдоганом «азовцев»: что пишут военкоры 8 июля Российские военкоры обсуждают в своих Telegram-каналах самые актуальные темы СВО

Фото: V_Zelenskiy_official/t.me

Обстрелы территорий ДНР, которые раньше считались безопасными, атаки на Шебекино, куда начали возвращаться жители, поставки кассетных бомб Украине, выдача Эрдоганом «азовцев» («Азов» признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена) Зеленскому — российские военкоры обсуждают в своих Telegram-каналах самые актуальные темы СВО. Подробности и выводы в исполнении Александра Сладкова, Георгия Медведева, Александра Коца и других — в обзоре NEWS.ru.

Георгий Медведев: «Безопасных мест в Донбассе теперь нет»

Военный корреспондент Георгий Медведев сообщил, что интенсивность обстрелов ДНР со стороны Украины продолжает расти. По его данным, с утра 8 июля под огнём была Горловка, накануне вновь ударили по Макеевке, продолжают атаковать Донецк и Ясиноватую.

«В городе железнодорожников прилетов сегодня немало, самый тревожный — попадание в здание магазина, район которого мы раньше считали безопасным. Останавливались под его стенами, снимали броню и пили кофе, отдыхая между съемками. Но безопасных мест в Донбассе теперь, увы, нет», — написал Медведев.

Фото: МО Украины

Он отметил, что тактика НАТО не помогла Киеву под Угледаром. Об этом военкору рассказали бойцы батальона «Восток», отразившие очередную атаку.

«По словам наших защитников, Украина применила западные тактики, однако это только ещё более усугубило положение врага. Наши позиции отразили все волны атак и продолжают держать фронт», — заверил журналист.

Александр Сладков: «Американцы приговорили Украину, Россию и Европу»

Военкор ВГТРК Александр Сладков, опираясь на свой опыт, объяснил подписчикам, что значит передача США кассетных снарядов Украине.

«В Лаосе наши саперы месяцами вынимали такие американские боеприпасы из земли. Не разгибаясь, от зари до зари. Гуманитарное разминирование после Вьетнамской войны. Летчики США их миллионами сбрасывали на Лаос, чтоб с бомбами не возвращаться не отбомбившись из Вьетнама. Янки там завалили своими „ананасками“ все джунгли и поля, и теперь на Украину их передают», — рассказал Сладков.

Передачу кассетных боеприпасов Украине он назвал чудовищным поступком.

Фото: МО Украины

«В Лаосе до сих пор дети и взрослые подрываются на кассетных боеприпасах! А безумной Европе до одного места. А с этими бомбами-кассетами так: не сбросил в цель — бросай куда хочешь, только обратно не вези, не садиться же с ними на бетон. А если при посадке рассыплются эти бомбочки размером с маленький ананас?» — заключил военкор.

Он добавил, что «американцы давно приговорили Украину и Россию, да и Европу заодно».

Военный журналист полковник запаса Геннадий Алехин по просьбе Сладкова рассказал, что сейчас происходит в белгородском Шебекино.

«После короткого затишья опять начался массированный обстрел Шебекино, и этот обстрел продолжается и к этому часу. Бьют из „Градов“ и ствольной артиллерии, миномётами бьют — прицельно по рынку, разворотили рынок, по овощной базе, по стадиону, по некоторым кварталам частных домов и туда, где находятся многоэтажки, ночью в некоторых местах возникли пожары. Сейчас в Шебекино идёт очень большая помощь с нашей стороны, наносятся огневые удары в ответ, развернулись самые настоящие артиллерийские дуэли. Это не прекращается всю ночь», — рассказал Алехин.

Он отметил, что «в этой ситуации ни о каком возвращении людей нет и речи, а уже строители работали». Глава региона Вячеслав Гладков дал распоряжение приостановить восстановительные работы, возвращение жителей тоже прекращено.

«Очень, очень неспокойная обстановка, пока нет сообщений о погибших раненых. Здесь как никогда очень правильно и своевременно наконец-то принято решение, чтобы территориальная оборона белгородцев уже действительно была по полной программе задействована. Не исключены попытки ВСУ и „Кракена“ где-то на тех или иных участках границы организовать прорывы. По-прежнему обстреливаются и другие населённые пункты в других районах Белгородчины», — доложил Геннадий Алехин.

По его мнению, Минобороны вводит вполне адекватные контрбатарейные меры: «Но чтоб полностью обезопасить Белгородчину, нужен „санитарный кордон“ — всему свое время».

Александр Коц: «Можно продлить зерновую сделку»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал новость о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому командиров «Азова», которые должны были находиться в Турции до окончания боевых действий: Дениса Прокопенко, Святослава Паламаря, Сергея Волынского, Олега Хоменко и Дениса Шлегу.

Фото: shutterstock.com

«Тут даже комментировать что-то бессмысленно. Можно зерновую сделку продлить», — предложил Коц.

Юрий Котенок: «Друг Реджеп сделал красивый жест»

Военный журналист Юрий Котенок также отметил нарушение Турцией прежних договоренностей, согласно которым командиры «Азова», ранее переданные Анкаре в рамках обмена, «должны были оставаться под присмотром Эрдогана до окончания войны».

«Однако после переговоров с Зеленским „друг Реджеп“, ради переизбрания которого Россия продлевала зерновую сделку, решил, что было бы неплохо сделать красивый жест по отношению к своему украинскому коллеге и „азовцы“ просто улетели в Киев вместе с Зеленским», — констатировал Котенок.

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