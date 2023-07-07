Коц заявил о росте потерь из-за новой тактики ВСУ: сводка военкоров 7 июля Военные корреспонденты обсуждают последние новости СВО в своих Telegram-каналах

Фото: Министерство обороны Украины

Военные корреспонденты и блогеры рассказали о новой тактике ВСУ в рамках наступления — так называемой технике москитного продвижения. Профильные Telegram-каналы также обратили внимание на анонсированные США поставки кассетных боеприпасов, обучение украинских пилотов на симуляторах F-16 и снижение значимости фигуры президента в США. Что пишут военкоры 7 июля — в материале NEWS.ru

Александр Ходаковский: «ВСУ нечувствительны к потерям»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский опубликовал выдержки из обсуждения на закрытом форуме ветеранов Военной академии США в Вест-Пойнт. Американские военные сообщили, что в условиях доминирования ВС РФ в воздухе и артиллерии ВСУ используют новую тактику — она направлена на сохранение техники, но не бережет пехоту.

«Нашими парнями совместно с украинскими командирами была разработана тактика „москитного продвижения“ — непрерывных атак российских позиций небольшими тактическими группами украинской пехоты. Русские, которые намного более чувствительны к потерям в живой силе, стараются не допускать контактных боёв. При выходе украинцев к своим окопам россияне отходят, предоставляя артиллерии уничтожать противника. Артиллерия отбрасывает противника — украинцы гибнут или отходят», — говорится в сообщении.

Александр Ходаковский назвал «москитное продвижение» прагматичной тактикой, но подчеркнул, что большие потери деморализуют любую армию.

«Мы имеем дело не с роботами, а с людьми. Человеческий фактор играет в войне едва ли не главную роль. Когда солдаты видят „нечувствительность к потерям“, в их массе рождается то, что может поломать прагматичный расчёт в один миг», — полагает командир отряда «Восток».

Александр Сладков: «Раньше ВСУ ломились с танками, гибли и отходили»

Военный корреспондент Александр Сладков подтверждает, что тактика украинского наступления изменилась. ВСУ используют пехоту при поддержке артиллерии вместо танков.

«Действительно, раньше ломились с танками, гибли и отходили. Теперь бьют пушками по нашим траншеям, разбивают их, идут пешком. Наши отходят со своих позиций и в ответ убивают атакующих украинцев артиллерией. После третьей такой атаки наша фортификация полностью исчезает», — подчеркнул Сладков.

Он напомнил, что в начале СВО российские войска специально заманивали противника на пристрелянные позиции и подключали артиллерию. «Война — это искусство. Если б мы им не владели, России бы не стало еще в монголо-татарские времена», — считает Сладков.

Фото: Министерство обороны Украины

Александр Коц: «ВСУ применили новую тактику в Пятихатках»

Военный корреспондент Александр Коц сообщает о больших потерях ВСУ при использовании новой тактики на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Сегодня противник демонстрировал свою новую тактику в направлении Пятихатки — Жеребянки. Теперь ВСУ идут в атаку без поддержки тяжелой техники. Зато при активном содействии артиллерии. Получилось не очень. Судя по радиоперехватам, наступающие порядки понесли большие потери „трехсотыми“ и „двухсотыми“ и откатились на исходную. Очередная попытка штурма Жеребянок захлебнулась», — отметил военкор.

«Отказывайтесь от тренировок»: Андрей Руденко дал совет украинским летчикам

Репортер Андрей Руденко прокомментировал решение премьер-министра Чехии Петра Фиала отправить на Украину авиасимуляторы для обучения пилотов F-16. По мнению военкора, места обучения станут целями для российских ракетных атак.

«Совет будущим летчикам Украины: отказывайтесь от тренировок, вас подводят под наш ракетный удар», — написал Руденко.

Помимо авиасимуляторов Чехия обещает поставить на Украину боевые вертолеты и боеприпасы.

Фото: Brian Cahn/Global Look Press

Даниил Безсонов: «Средства РЭБ не смогли заглушить дрон, который управлялся через Starlink»

Бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что на Херсонском направлении был сбит квадрокоптер, который не смогли заглушить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

«Наши бойцы на Херсонском направлении сбили крупный украинский квадрокоптер DJI Matrice 300, который сбрасывал гранаты на наши позиции и проводил разведку. Средства РЭБ заглушить не смогли, управлялся через спутниковую связь Starlink, пришлось сбивать дедовским методом», — сообщил Безсонов.

Терминалы Starlink были предоставлены Киеву компанией SpaceX с условием, что они не будут использованы в наступательных целях.

Герман Куликовский: «Пост президента США становится номинальной должностью»

Военный аналитик Герман Куликовский считает, что фигура президента США постепенно теряет статус из-за Джо Байдена.

«В США президент в коме: он ходит и что-то говорит, но, по сути, адекватно реагировать и принимать решения не может. Однако Америку не штормит, и государственные институты работают абсолютно нормально. Это, с одной стороны, говорит об очень большой прочности системы, с другой — все больше превращает пост президента США в чисто номинальную должность», — считает Куликовский.

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press Джо Байден

Рыбарь: «США проигнорировали призывы не поставлять кассетные боеприпасы на Украину»

Telegram-канал «Рыбарь» напомнил о об опасности кассетных боеприпасов, которые США хотят поставить на Украину. При их применении часть кассет не разрывается и еще долгое время становится причиной жертв среди гражданских.

«Украине с высокой долей вероятности передадут кассетные артиллерийские снаряды M864. Ими можно стрелять из гаубиц калибра 155 мм. Считается, что около 6% суббоеприпасов таких снарядов не разрываются после применения. Западные правозащитники призвали Вашингтон не поставлять кассетные боеприпасы на Украину, потому что неразорвавшиеся суббоеприпасы могут долгое время оставаться причиной ранений и гибели мирных жителей», — отмечают авторы «Рыбаря».

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