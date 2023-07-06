Ходаковский подтвердил эвакуацию под Харьковом: что пишут военкоры 6 июля Сладков рассказал о захвате опорника ВСУ под Клещеевкой

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский

Российское военные корреспонденты и блогеры сообщили об успехах ВС РФ в Клещеевке, оценили модернизированный Ту-160М, встретили замглавы АП Сергея Кириенко в лесах под Херсоном, а также объяснили неудачи ВСУ в попытках наступления. Подробности — в материале NEWS.ru.

Сладков: «Русская пехота закрепилась в Клещеевке»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков сообщает, что российская пехота удерживает позиции в поселке Клещеевка к югу от Артемовска (Бахмута).

«Клещеевка за нами. Русская пехота закрепилась, используя развалины как укрытия. Противник в 400–500 метрах от наших позиций, проводит ротацию пешком и на бронетехнике. Наша артиллерия ведет огонь. Важный опорный пункт „Остров“ тоже наш», — сообщил Сладков.

Военкор также рассказал о преимуществе ВС РФ в артиллерии на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Артиллерия наша хорошо стреляет. На один выстрел противника в ответ двадцать наших», — подчеркнул Сладков.

Фото: Министерство обороны РФ

Капрал Гашеткин: «Модернизированный Ту-160М — это успех»

Специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрала Гашеткина, объяснил в Telegram-канале военкора Александра Коца, почему начало испытаний модернизированного Ту-160М — это успех. Самой сложной задачей, по версии автора, было восстановить производство двигателей.

«Ключевой и самой сложной задачей программы было восстановление производства турбореактивных двигателей НК-32. Именно благодаря им Ту-160 считается самым быстрым бомбардировщиком и самым тяжелым боевым самолетом в мире. „Объединенная двигателестроительная корпорация“ и компания „ОДК-Кузнецов“ успешно справились с этим и наладили серийное производство модернизированных изделий НК-32-02», — отмечает Гашеткин.

Специалист подчеркнул, что электроника Ту-160М была заменена полностью.

«Самолет получил обновление ранее использовавшейся электродистанционной системы управления. Новый бортовой компьютер теперь способен корректировать самое малое отклонение от заданного курса, что максимально повысит устойчивость машины в процессе выполнения различных маневров. Кроме того, обновлено все навигационное оборудование, системы управления вооружением, комплекс бортовой обороны, средства РЭБ», — говорится в публикации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Колясников: «США хотят заморозить конфликт из-за провала наступления»

Военный блогер Сергей Колясников прокомментировал заявление официального представителя МИД Марии Захаровой, которая назвала фейком информацию телеканала NBC о секретных переговорах Сергея Лаврова с бывшими чиновниками США, «чтобы заложить основу для переговоров о завершении конфликта на Украине».

«Ни разу не удивлен. Обгадившись с контрнаступлением, США и НАТО теперь будут запускать поганки на тему переговоров и вымораживать отсрочку или прекращение огня, чтобы украинцы могли обновить технику, подтянуть БК и мобилизовать новых солдат по городам», — считает Колясников.

Герман Куликовский: «Срыв наступления ВСУ — заслуга армии России»

Военный эксперт Герман Куликовский («Старше Эдды») назвал срыв наступления ВСУ заслугой ВС РФ. Заявления Киева, что операции помешали поздняя поставка западных вооружений и дождливая погода, не являются оправданиями, подчеркнул он.

«ВСУ жалуются, что контраступ идёт медленно потому, что долго ждали западное оружие и самый выгодный момент был упущен. Атакующая группировка была полностью обеспечена оружием, бригады стояли на рубеже атаки, у личного состава отобрали телефоны», — полагает Куликовский.

Дожди действительно замедлили тяжелую технику ВСУ, но главная причина — работа российской разведки.

«ВСУ теперь могут пенять на зеркало и делать хорошую мину при плохой игре. На самом деле срыв наступления в самый подходящий момент — это заслуга нашей армии, которая нанесла классический удар по противнику в момент развёртывания для атаки», — считает Куликовский.

Фото: Министерство обороны РФ

Андрей Алексеенко: «Кириенко увидел лесной быт бойцов у Антоновского моста»

Председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил о визите замглавы администрации президента Сергея Кириенко на позиции ВС РФ в Херсонской области. Кириенко посетил позиции в районе Антоновского моста.

«Вместе с первым замглавы администрации Президента России Сергеем Кириенко приехали к бойцам, которые уже много дней ведут жестокие бои у Антоновского моста. Он посмотрел, как организован лесной быт бойцов, а потом в очень теплой и дружеской обстановке пообщался с ними за чашкой чая. С собой он привез большой груз — машины, коптеры, тепловизоры и дроны. Скоро доставят также 20 мощных лодочных моторов», — подчеркнул Алексеенко.

Сергей Кириенко также посетил Запорожскую АЭС, сообщил врио главы Запорожья Евгений Балицкий.

Александр Ходаковский: «Киев готовится к наступлению с севера»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ активно используют авиацию на всех основных участках, чтобы поддержать безуспешные действия пехоты. Силы ВСУ сковывают потери и ожидание наступления ВС РФ на Харьков, считает командир.

«Противник очень активно задействовал авиацию почти на всех направлениях — пытался поддержать неуспешные действия сухопутных войск. На Запорожском направлении ряд частей был выведен на доукомплектование после участия в боях. Сковывает возможности противника и ожидание наступления с севера», — пишет Ходаковский.

В ряде районов Харьковской, Черниговской и Сумской областей приступили к эвакуации местных жителей, готовятся к отключению сотовой сети и наращивают оборонительный потенциал, напомнил командир отряда «Восток».

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