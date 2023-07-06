Посол Финляндии в России вызван в МИД

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Посол Финляндии в России был вызван в МИД, где ему был заявлен протест из-за проводимой Хельсинки политики в отношении России, заявила в ответ на вопрос NEWS.ru официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, действия Финляндии направлены на разрыв дружественных отношений с Россией, которые формировались десятилетиями.

Ему был заявлен решительный протест в связи с проводимой властям Финляндии конфронтационной антироссийской политикой, которая направлена на слом формировавшихся десятилетиями российско-финляндских отношений взаимовыгодного сотрудничества, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Россия в качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

До этого Reuters сообщал, что Финляндия приступила к модернизации железной дороги со Швецией для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой. Агентство отметило, что до февраля 2022 года проект оценивался в $41 млн и имел низкую экономическую эффективность.