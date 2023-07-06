Россия вышлет девять финских дипломатов и закроет их генконсульство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия в качестве ответной меры на недружественный курс Хельсинки и высылку российских дипломатов из Финляндии объявила персонами нон грата девять финских дипломатов, говорится на сайте МИД РФ. Кроме того, Россия с 1 октября отзывает свое согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.

Посол (Финляндии. — NEWS.ru) был уведомлен, что в связи с высылкой в июне 2023 года из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений в этой стране персонами нон грата объявлены девять сотрудников посольства Финляндии в РФ и финского генконсульства в Санкт- Петербурге, — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что обсуждаемые условия вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности РФ, а поощрение руководства Киева на ведение боевых действий и «накачивание» Украины западным оружием означает «явно враждебные действия против нашей страны».

Ранее Reuters сообщал, что Финляндия приступила к модернизации железной дороги со Швецией для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой. Агентство отметило, что до февраля 2022 года проект оценивался в $41 млн и имел низкую экономическую эффективность.