Медведев призвал приостановить дипотношения с рядом стран Европы Медведев: РФ нужно приостановить дипотношения с Финляндией, Польшей, Британией и странами Балтии

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

России следует временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии, написал в статье для «Российской газеты» заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также предложил сделать «пересборку» ООН и других международных организаций на основании новых мировых реалий.

С Финляндией и ей подобными (вроде Польши, стран Балтии и, конечно, Британии) лучше бы вообще временно приостановить дипломатические сношения или как минимум до поры до времени понизить их уровень, — написал Медведев.

Он также отметил, что итоги противостояния Запада, России и остального мира следует закрепить в новом международном документе типа Хельсинского акта. Кроме того, необходимо произвести модернизацию международных организаций, соблюдая при этом «полное уважение к правам постоянных членов Совета Безопасности ООН». В ином случае все эти действия окажутся неэффективными, считает политик.

И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов. Я уж не говорю о судьбе нынешних международных фриков типа МУС, Совета Европы или ОБСЕ. Они уже на смердящей помойке мирового развития, — подчеркнул Медведев.

По его мнению, Россия готова искать разумные компромиссы, но ее интересы должны быть в максимальной степени учтены. Никакой анти-России не должно быть в принципе, киевский нацистский режим нужно аннигилировать. Медведев призвал законодательно запретить его в цивилизованной Европе как фашистский и выбросить на свалку мировой истории как протухший кусок сала.

В статье он также написал о том, что ситуация, сложившаяся на Украине, представляет собой не региональный конфликт, а тотальное противостояние коллективного Запада и всего остального мира. По мнению политика, это столкновение вызвано «диаметральной противоположностью взглядов» на развитие человеческой цивилизации и нежеланием западных государств признать, что «мир радикально изменился».

Ранее посол Москвы в Варшаве Сергей Андреев заявил, что существует вероятность разрыва дипломатических отношений РФ и Польши. Он также отметил, что политическая повестка с Москвой «многолетними целенаправленными усилиями Варшавы практически сведена к нулю».

В свою очередь бывшая конгрессвумен США Тулси Габбард заявила, что политика администрации Джо Байдена приблизила мир к ядерной войне. Таким может быть результат противостояния с Россией, государством с самым большим ядерным потенциалом в мире, которое сейчас ведется за счет Украины, сказала она.