Хельсинки обновит железную дорогу для быстрой переброски войск к России Reuters: Финляндия обновит железную дорогу для переброски войск НАТО к России

Фото: Stephan Schulz/ZB/Global Look Press

Финляндия приступила к модернизации железной дороги со Швецией для ускоренной переброски войск НАТО в случае конфликта с Москвой, передает Reuters. По данным агентства, до февраля 2022 года проект оценивался в $41 млн и имел низкую экономическую эффективность.

Опрошенные изданием военные эксперты отметили, что статус проекта изменился после решения Хельсинки вступить в НАТО. Северо-западную Европу теперь можно рассматривать как единый военный блок. Проект модернизации железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должен завершиться уже в 2024 году.

По мнению отставного генерал-майора США Гордона Дэвиса-младшего, в случае возможного конфликта с Россией, Финляндия и НАТО должны обеспечить контроль над Баренцевым морем и защищать корабли, доставляющие подкрепления для альянса.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что России следует временно приостановить дипломатические отношения с Финляндией, Польшей, Великобританией и странами Балтии. Он также предложил сделать «пересборку» ООН и других международных организаций на основании новых мировых реалий.