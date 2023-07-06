Мир ждет второй Чернобыль? Названы последствия удара по Запорожской АЭС Эксперт оценил возможный радиус выброса радиоактивной пыли в случае воздушного удара по станции

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Угроза диверсий на Запорожской АЭС велика, последствия могут быть катастрофичными, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. По мнению специалистов, в случае подрыва станции зона радиационного заражения составит 30 км, но последствия разной степени затронут другие регионы и даже соседние страны. О ситуации вокруг ЗАЭС — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Кремле о возможной диверсии на Запорожской АЭС

В среду глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что высокие риски атаки на Запорожскую АЭС сохранятся как минимум до 11–12 июля, когда в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. По его словам, учитывая неудачи войск противника на Запорожском фронте, президент Украины Владимир Зеленский может решиться на ядерную провокацию в отношении Запорожской АЭС, чтобы затем преподнести это западной публике как «перемогу».

Рогов добавил, что оперативные службы Энергодара готовы к атакам ВСУ на Запорожскую АЭС. По его словам, радиационный фон на станции остается в норме, она работает штатно, паники среди населения нет и алгоритм действий на случай провокации прописан.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков в этой связи напомнил о судьбе Каховской ГЭС. По его словам, ударом по станции Киев уже продемонстрировал, что не остановится ни перед чем.

«Обстановка достаточно напряженная, потому что действительно велика угроза диверсий со стороны киевского режима, диверсий, которые могут быть катастрофичны по своим последствиям», — подчеркнул Песков.

Какие территории пострадают от взрыва на ЗАЭС

Ранее специалисты пришли к мнению, что в случае подрыва ЗАЭС зона заражения составит около 30 километров, но дальние регионы и соседние страны тоже столкнутся с разного рода последствиями.

В зоне наибольшего риска окажутся Энергодар и Никополь — города, расположенные в 10-километровой зоне. Первый находится под контролем российских войск, а второй — украинских. Как говорят эксперты, степень заражения других территорий и формирование поля загрязнения пока оценить невозможно — они будут зависеть от направления ветра, наличия или отсутствия осадков в день катастрофы.

Специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров рассказал NEWS.ru, что повод для тревоги есть, поскольку воздушный удар может повредить хранилище отработанного ядерного топлива, которое расположено на площадке возле ЗАЭС.

«По сути, просто контейнеры, выставленные на открытый воздух. По ним попасть и повредить их гораздо проще, чем реактор», — поделился мнением Уваров.

По его словам, ситуацию облегчает то, что там хранится старое топливо, оно уже достаточно охладилось, значительные объемы радиоактивного вещества там распались. «Взрыв такого хранилища может привести к выбросу радиоактивности в районе станции, но ожидать заражения в масштабах Чернобыля явно не стоит», — добавил специалист.

Фото: Ralf Kunstmann/Global Look Press Радиоактивные отходы

Зачем Киев пугает весь мир «ядерной катастрофой»

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад разведки и Службы безопасности Украины, согласно которому Москва якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на ЗАЭС. В видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, украинский лидер заявил, что Россия будто бы разместила предметы, «похожие на взрывчатку», на крыше энергоблоков, что Москва хочет либо «имитировать удар по станции» либо у нее «другой сценарий».

Телеведущий Владимир Соловьев предположил в Telegram-канале, что «Киев вышел на финишную прямую в подготовке ядерной провокации». По его словам, Зеленский целенаправленно запугивает катастрофой. «Перед этим Минздрав Украины выпустил инструкции, что делать при ядерной катастрофе. А киевские СМИ публикуют карту заражения в случае катастрофы на ЗАЭС», — напомнил Соловьев.

Выброс радиации осложнит оборону для ВС РФ

Как предполагает украинское издание «Страна», Киев распространяет такие прогнозы для того, чтобы Запад и МАГАТЭ вынудили Россию вывести войска из города Энергодар и его окрестностей. Вторая возможная цель, согласно той же теории, чтобы армия ВС РФ не стала «подрывать Запорожскую станцию, если начнется наступление ВСУ на Энергодар».

И МАГАТЭ, и НАТО в этот раз отказываются занимать сторону Киева. В среду глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС обнаружено не было. Он заверил: специалисты МАГАТЭ сохраняют бдительность, так как боевые действия ведутся близко к атомной станции.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ признался, что в штаб-квартире Альянса не располагают информацией о рисках нападения на Запорожскую АЭС, хотя и следят за заявлениями обеих сторон.

Утверждения Зеленского прокомментировал советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он считает, что оснований для заявления о наличии взрывчатки на крыше нет. «Зачем нам взрывчатка там? Это бессмыслица для поддержания напряжения вокруг ЗАЭС. Для нас приоритет — ядерная безопасность», — отметил советник.

Фото: Yulii Zozuliaukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Боевые беспилотники ВСУ

«Нанесение воздушного удара ВСУ по ЗАЭС маловероятно»

Россия принимает все возможные меры для защиты ЗАЭС, убежден доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он напомнил, что ВС РФ установили средства ПВО и ПРО, а также проводят противодиверсионные мероприятия. Защищают объект бойцы Росгвардии. «Но в любом случае Украина преследует еще и цель информационно-психологического давления», — подчеркнул эксперт.

«На Запорожской АЭС охрана серьезно обеспечена, но не исключено, что Киев использует какой-то свой боеприпас или какую-то „грязную бомбу“, которая даст высокий радиационный фон», — предупредил ранее в беседе с NEWS.ru экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

«Второго Чернобыля не получится»

Апокалипсиса не будет, поскольку на ЗАЭС используется «очень жизнестойкая технология», убежден Уваров. Он напомнил, что авария на реакторах подобного типа уже была в США в 1979 году на АЭС в Тримайл-айленд.

«Там использовался реактор PWR, который по технологии схож с нашим реактором ВВЭР, который и используется на ЗАЭС. Да, энергоблок вышел из строя окончательно, но в районе станции даже не потребовалось объявлять эвакуацию из близлежащих населенных пунктов», — рассказал специалист.

По словам Уварова, устроить в Энергодаре второй Чернобыль вряд ли получится. «Станция уже давно не работает. Все блоки там были заглушены еще весной прошлого года. То, что один блок находится в „горячем резерве“, ничего не означает, мощность все равно у него минимальная. Соответственно, раз энергоблоки станции не находятся на мощности, то и общая активность радиоактивных веществ, которые находятся внутри, существенно меньше, чем в условиях работающей станции», — уточнил собеседник.

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press Здание Запорожской АЭС

Могут ли ракеты повредить энергоблок

Что касается возможных воздушных ударов по ЗАЭС, то Уваров сомневается, что ими можно повредить энергоблок такой станции. По его словам, блок закрыт стеной, бетонной защитной оболочкой, дальше идет стальная облицовка, а собственно активная зона реактора находится в глубине энергоблока.

«То есть даже если снаряд или ракета пробьет стенку здания, то до самого реактора надо еще добраться. Что можно повредить, так это какие-то участки системы охлаждения реактора. Это возможно, но они сделаны с резервированием. Если выйдет из строя одна система, то у нее всегда есть запасной дублер. И есть еще резервная система на случай повреждения систем охлаждения всех энергоблоков сразу», — рассказал Уваров.

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