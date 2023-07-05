МАГАТЭ сообщило об итогах проверки Запорожской АЭС на минирование МАГАТЭ не обнаружило признаков минирования на Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в ходе общения с журналистами в Японии заявил, что в ходе последних проверок признаков минирования на Запорожской АЭС обнаружено не было. По его словам, которые приводит ТАСС, МАГАТЭ продолжает соблюдать бдительность, так как близко к атомной станции проходят боевые действия.

В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию, однако мы продолжаем сохранять бдительность, — сказал Гросси.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что оперативные службы Энергодара готовы к провокациям ВСУ на Запорожской АЭС. По его словам, радиационный фон на станции находится в норме, АЭС работает штатно, паники среди населения нет, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).