Бомба на ЗАЭС, атака на Артемовск: что еще готовят ВСУ к саммиту НАТО Эксперты не исключают, что Украина попробует «показать результаты» Западу в преддверии саммита в Вильнюсе

Фото: Министерство обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен «показать результаты на поле боя» до саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля. ВСУ могут задействовать все имеющиеся у них стратегические резервы, а также устроить провокацию на Запорожской АЭС, пояснили NEWS.ru военные эксперты.

Почему Зеленский просит пригласить Украину в НАТО

В интервью каналу CNN Владимир Зеленский обратился к президенту США Джо Байдену с предложением пригласить Украину в НАТО уже на саммите в Вильнюсе. По его словам, это «сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат».

В конце июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поставил условие для «любой значимой дискуссии» о членстве Киева в этом военном блоке: победа в конфликте с Россией. Именно поэтому Украина стремится успеть изменить ход боевых действий, продолжая контрнаступление, предположил президент Сербии Александр Вучич.

«Я действительно ожидаю сильного украинского наступления в двух направлениях. Им [ВСУ] это важно перед саммитом в Вильнюсе, ожидают, что получат „открытый билет“ для членства в НАТО, и они уверены, что большим наступлением и ударом по российским силам могут это сделать», — поделился мнением Вучич,

По его предположению, ВСУ подготовили «десятки бригад, которые прорвут российские позиции, но с огромными потерями».

Фото: Министерство обороны Украины Украинской армии не удалось пробить оборону ВС РФ

По каким направлениям будут наступать ВСУ

ВСУ могут перейти в активную фазу наступления в оставшиеся дни до саммита, поделился мнением военный эксперт Дмитрий Корнев. В беседе с NEWS.ru он предположил, по каким направлениям ВСУ могут нанести контрудары.

«Первое направление — это Артемовск (Бахмут). ВСУ по-прежнему пытаются охватить этот населенный пункт с севера и юга. Действия эти имеют ограниченный успех, но бои идут достаточно активные и тяжелые. Второе направление — это южный участок, между Запорожьем и Угледаром. Уже второй день там наблюдается активизация ВСУ, как и в направлении города Орехов, но здесь она происходит вторую неделю. Продвижений у противника пока нет, но ВСУ могут подкинуть свежие резервы, обновить свои части. В таком случае вероятность прорыва линии обороны возрастет», — полагает эксперт.

По мнению Корнева, третьим направлением может стать Антоновский мост вблизи Херсона.

«Не левом берегу Днепра в районе дачного сектора и населенных пунктов есть зона работы диверсионно-разведывательных групп противника в больших количествах. Они там постоянно работают. Угроза развития десантной операции ВСУ сохраняется», — полагает эксперт.

Корнев придерживается точки зрения, что ВСУ «до сих пор не использовали даже половины всех тех резервов, которые у них были подготовлены за весну и начало лета».

«Есть большая вероятность, что в ближайшие дни, которые остались до саммита, где-то может полыхнуть. Хотелось бы надеяться, что российские части смогут купировать эти всплески активности», — добавил Корнев.

Фото: Министерство обороны Украины Ракетная установка ВСУ

Что говорит о планах Зеленского Клинцевич

Другие военные аналитики полагают, что в оставшиеся дни до встречи в Вильнюсе украинские войска никаких сюрпризов преподнести уже не успеют. Как отметил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, киевские генералы «начинают тянуть время».

«Зеленский требует все больше и больше вооружения, потому что якобы не хватает. На самом деле он не видит положительного для ВСУ результата. 58 стран помогают Киеву бронетехникой, вооружением, обмундированием. Но украинская армия, которую готовили восемь лет, не может уже месяц прорвать даже „полосу обеспечения“ обороны российских сил, ту, где минные поля, надолбы, где первая линия окопов», — поделился мнением экс-сенатор.

По словам Клинцевича, от «полосы обеспечения» до рубежа обороны первого эшелона еще вглубь около 20 км, но «ВСУ оказались беспомощны добраться до них».

«Зеленский понял: если он задействует те восемь-девять бригад из стратегического резерва, то останется вскоре вообще без них. Согласно данным из военных источников, за месяц ВСУ потеряли больше личного состава, чем советский контингент в Афганистане за десять лет — более 15 тысяч человек. Активизация украинского наступления приведет в итоге к тому, что откроет путь для нового броска ВС РФ вглубь Украины», — продолжил экс-сенатор.

По прогнозам Клинцевича, провал наступления ВСУ скоро вынудит Киев сесть за стол переговоров с Москвой.

Устроит ли Киев провокацию на Запорожской АЭС

Вечером во вторник советник главы Росэнергоатома Ренат Карчаа выступил с предупреждением: в ночь на среду Киев собирается атаковать ЗАЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе.

ВСУ способны пойти на провокацию с «грязной бомбой», полагает Франц Клинцевич.

«На Запорожской АЭС охрана серьезно обеспечена, но не исключено, что Киев использует какой-то свой боеприпас или какую-то „грязную бомбу“, которая даст высокий радиационный фон. Неслучайно ведь западные подразделения радиационной и бактериологической разведки подтянуты к границам Украины, там раздают дозиметры», — рассказал Клинцевич.

России надо быть готовой к возможным провокациям на этой АЭС, поддержал экс-сенатора Корнев.

«Украинские власти слишком уж уверенно предрекают, что „русские взорвут АЭС“. Поэтому мы должны готовится к тому, чтобы предупредить катастрофические события. Станция находится в заглушенном режиме, но вероятность того, что на ней может что-то трагичное произойти, во всем мире оценивается как высокая. Радиоактивное заражение исключить нельзя. Вряд ли оно будет таким масштабным, как в Чернобыле, но локальное заражение возможно», — допустил эксперт.

Фото: Министерство обороны Украины Офицерам ВСУ пока нечем порадовать кураторов

Почему Киев решил сменить стратегию за неделю до саммита НАТО

Во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что украинская армия сменила стратегию. Вместо активных контрударов и попыток продвижения ВСУ решили заняться истощением ресурсов противника.

«Задача номер один — максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО русской армии», — указал Данилов.

Возможно, Киев таким образом решил оправдать завершение активных наступательных операций, предположил Корнев.

«Заявление Данилова укладывается в такую стратегию: максимально тянуть время, чтобы получить больше вооружения, боеприпасов, техники. По данным российских военкоров, у ВСУ нет проблем с боеприпасами, артиллерией. Они могут избегать контактных боев, которые грозят большими потерями. Но за счет превосходства в артиллерии они могут изматывать наши войска. Такое впечатление, что они чего-то еще ждут. Возможно, поставки ракетных систем. Возможно, каких-то политических событий. Но всю вторую половину июня активность ВСУ на линии соприкосновения затухает», — поделился мнением Корнев.

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