«Атоминфо-Центр»: отработанное ядерное топливо хранится на ЗАЭС небрежно Глава «Атоминфо-Центра»: удар по хранилищам отработанного ядерного топлива приведет к выбросу радиации

Возможный подрыв Запорожской АЭС несет в себе угрозу утечки радиации из хранилища отработанного ядерного топлива (ОЯТ), заявил в беседе с NEWS.ru специалист по атомной энергетике, руководитель «Атоминфо-Центра» Александр Уваров. По его словам, ОЯТ хранится на станции крайне небрежно, под открытым небом, что увеличивает риск попадания снарядов при обстреле.

Опасность может представлять сухое хранилище отработанного топлива на площадке возле станции. По сути, это просто контейнеры, выставленные на открытый воздух. Попасть по ним и повредить их гораздо проще, чем реактор, — рассказал Уваров.

С другой стороны, отметил эксперт, в хранилищах находится старое топливо, которое уже достаточно охладилось, и значительные объемы радиоактивного вещества распались.

Взрыв такого хранилища может привести к выбросу радиоактивности в районе станции, но ожидать заражения в масштабах Чернобыля явно не стоит, — полагает эксперт.

Ранее Александр Перенджиев, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова, заявил, что нанесение удара ВСУ по ЗАЭС маловероятно. по его словам, Россия принимает все возможные меры для защиты атомной станции. Перенджиев подчеркнул, что ВС РФ установили средства противовоздушной и противоракетной обороны, а также проводят противодиверсионные мероприятия. Безопасность объекта обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что угроза диверсий на ЗАЭС со стороны ВСУ остается высокой. По его словам, последствия таких действий могут оказаться катастрофическими.