Исхудавший Саакашвили поссорил Украину и Грузию: как он сейчас, что дальше Владимир Зеленский напомнил, что экс-президент Грузии является гражданином Украины, и потребовал отправить его в Киев на лечение

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/ТАСС

Акция в поддержку арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили

МИД Грузии назвал крайней формой обострения отношений тот факт, что Киев порекомендовал грузинскому послу вернуться в Тбилиси в течение 48 часов для консультаций. Владимир Зеленский напомнил, что экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является гражданином Украины, и потребовал отправить его на лечение в Киев. В каком состоянии Саакашвили сейчас и что будет дальше между Украиной и Грузией — в материале NEWS.ru.

Как выглядел Саакашвили в зале суда

3 июля в городском суде Тбилиси прошло заседание по делу о митинге 2007 года в грузинской столице, при разгоне демонстрации тогда пострадали около 500 человек. Находящийся в больнице Саакашвили впервые с декабря прошлого года показался на экране. В ходе дачи показаний он выглядел исхудавшим и обессиленным, что дало повод Владимиру Зеленскому заявить, что экс-президента Грузии «подвергают пыткам».

На кадрах видео можно заметить, что Саакашвили сильно потерял в весе: у него впалые щеки, ввалился живот, торчат ребра.

Что говорит о своем состоянии Саакашвили

Сам Саакашвили отметил, что «физически слаб, но очень силен внутри». В марте в интервью Bild он заявил, что «потерял в весе почти в два раза»: уезжая из Киева, весил 120 кг, а на момент беседы с журналистами — 65 кг. Он также жаловался на боль во всем теле и добавил, что результаты МРТ свидетельствуют о повреждении мозга.

Экс-президент Грузии обвинил председателя парламента Шалву Папуашвили в доведении его до истощенного состояния. «Папуашвили, посмотри на меня внимательно. Вы меня довели до этой ситуации, вы должны извиниться перед депутатами, передо мной, перед моей семьей», — сказал Саакашвили.

Так он отреагировал на заявление Папуашвили, что политики и Грузии, и за ее пределами должны извиниться за распространение дезинформации о здоровье бывшего грузинского лидера. Саакашвили также заявил, что его якобы отравили «проникшие в спецслужбы российские агенты».

Фото: AP/TASS Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили присутствует по видеосвязи из больницы на судебном заседании

Саакашвили болен или симулирует?

В правящей партии полагают, что Саакашвили просто симулирует, чтобы привлечь внимание.

Российский психиатр, нарколог и член Национальной наркологической лиги Василий Шуров заявил NEWS.ru, что Саакашвили «демонстрирует продуманное и целенаправленное поведение, чтобы выбраться из тюрьмы». По мнению нарколога, Саакашвили может разыгрывать любое психическое заболевание, «но к настоящей шизофрении это не имеет никакого отношения».

В мае этого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил просьбу адвокатов Саакашвили о переводе их подзащитного на лечение в европейскую клинику в Варшаве. Однако, отметил грузинский политолог Ника Читадзе, права человека все равно должны быть защищены.

«Саакашвили находится при смерти. Возникает вопрос о компетенции судей ЕСПЧ, хотя мы не раз убеждались, что в западных демократических структурах есть конкретные люди, которые настроены не демократически. В данном случае создается впечатление, что они приняли сторону властей Грузии», — поделился с NEWS.ru Читадзе.

В чем грузинские власти обвиняют Саакашвили

В отношении Саакашвили в Грузии возбуждено четыре уголовных дела. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По первому делу подсудимого приговорили к трем годам лишения свободы, по второму — к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди», о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы. Все эти дела еще находятся на рассмотрении.

По возвращении в Грузию в конце сентября 2021 года Саакашвили арестовали. Позже он вспоминал, что в момент задержания сидел в ресторане и «успел съесть всего один хинкали». В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и отказался от экстрадиции.

В парламенте Грузии отмечали, что политик надолго останется в тюрьме, где будет отбывать положенный срок. По словам врачей, вылечить Саакашвили «уже невозможно». Они отметили, что у него нарушены когнитивные функции и наблюдается полинейропатия.

Увидев 3 июля Саакашвили в зале суда, Зеленский вызвал посла Грузии и потребовал отправить политика на лечение в Киев.

Как Грузия отреагировала на требование Зеленского

В МИД Грузии отметили, что требования Украины передать Саакашвили являются «вмешательством во внутренние дела Грузии».

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что не намерен углубляться в эту тему, так как требования выдвигает президент страны, «которая находится в состоянии войны». Но само требование украинских властей выдать им Саакашвили, который продолжает отбывать тюремный срок на родине, депутат назвал оскорбительным для Тбилиси, передает грузинский телеканал Rustavi 2. Вместе с тем Кобахидзе назвал оскорбительным, что некоторые высокопоставленные украинские чиновники были причастны к отправке Саакашвили в Грузию в 2021 году, а сегодня они же требуют его возвращения обратно на Украину.

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе 4 июля заявила, что Саакашвили «лечится в лучшей клинике Тбилиси» и уже принял там 2300 посетителей.

«Когда речь идет о том, что якобы в Грузии кого-то пытают, я не смогу согласиться с этим, — сказала Брегадзе на брифинге. — Если и есть в регионе защита прав человека, особенно в пенитенциарной системе, тут лидером является Грузия».

Также она отметила, что вообще непонятно, о каких пытках идет речь.

«Интересно, что думает наше общество по поводу того, что такое пытки, — спросила глава Минюста Грузии. — То, что человек лечится в одной из лучших клиник, а мы постоянно призываем его принимать пищу и выполнять рекомендации врачей? Или, может, пытками является то, что у него уже было до 2,3 тысячи визитеров?»

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Стоит ли ждать обострения в отношениях Грузии и Украины

«Каким образом украинские власти требуют вернуть Саакашвили, если существует верховенство закона?!» — задался вопросом в беседе с NEWS.ru грузинский политолог Петр Мамрадзе. Он подчеркнул, что отношения с Украиной в целом для Грузии выше, чем давление «украинской мафии», которая лоббирует интересы Саакашвили.

«Какое-то время с Украины будут идти потоки обвинений, а в Грузии постараются отвечать сдержанно, не подливая масла в огонь. Но не думаю, что дойдет до серьезного обострения. А если все же дойдет до разрыва дипломатических отношений, то это будет не со стороны Тбилиси. Правда, трудно себе такое представить. Вообще же, подобные обвинения в адрес Тбилиси противоречат государственным интересам Украины», — считает Мамрадзе.

Политолог напомнил, что Грузия всегда поддерживала Украину и дорожила отношениями с ней. «Это как-то несерьезно — из-за одного не совсем нормального человека идти на такие изменения», — отметил политолог.

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