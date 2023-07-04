На Запорожской АЭС приготовились к провокациям ВСУ Рогов: алгоритм действий на случай провокации ВСУ в отношении ЗАЭС прописан

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Оперативные службы Энергодара готовы к провокациям ВСУ на Запорожской АЭС, заявил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, радиационный фон на станции находится в норме, АЭС работает штатно, паники среди населения нет.

В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан, — сказал Рогов.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В свою очередь Рогов сообщил, что подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании. По его словам, британцы сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины и разрабатывают сценарий провокации.