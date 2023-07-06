Зеленский назвал причину провала наступления: новости СВО на вечер 6 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО РФ

6 июля врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что вся территория населенного пункта Клещеевка находится под контролем российских сил. По его словам, это направление является одним из самых напряженных в зоне проведения военной операции, однако российские военные не дают бойцам ВСУ возможностей для продвижения.

Военкор Александр Сладков также подтвердил, что пехота Вооруженных сил России закрепилась в Клещеевке. По его словам, украинская армия находится в 400–500 метрах от позиций ВС РФ.

Заместитель главы Росгвардии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные за прошлые сутки очень активно задействовали авиацию почти на всех направлениях в попытке поддержать действия сухопутных войск. Он отметил, что на нескольких участках ВСУ все же удалось завладеть рядом позиций, однако это стоило украинской армии значительных потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Соединенным Штатам и европейским лидерам начать контрнаступление раньше и требовал для этого больше оружия и боеприпасов. Он отметил, что таким образом наступательные действия ВСУ могли проходить намного легче, чем сейчас. По его словам, время дало российским силам возможность заминировать больше территорий.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, Запад, США и Украина будут пытаться найти виновных в неудачах ВСУ при контрнаступлении. Он утверждает, что это связано с проблемами на фронте.

Как считает президент Белоруссии Александр Лукашенко, Владимир Зеленский понял, что не победит в конфликте с Россией, и начал предъявлять претензии Западу. По его словам, украинский лидер также понимает, что контрнаступление будет безрезультатным, а потери Украины — значительными.

По мнению главы Центра глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД РФ, эксперта ПИР-Центра Вадима Козюлина, планы принимать Украину в НАТО поэтапно, не обещая ей защиты в случае вступления в Альянс, показывают стремление Запада сделать какие-то шаги навстречу Киеву в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля. Это означает, что Альянс не намерен брать на себя обязательства по защите Украины, уверен эксперт.

Военкор Александр Коц сообщил, что на Украине объявили новую волну мобилизации на фоне больших потерь ВСУ в ходе контрнаступления. Журналист привел данные британской разведки, согласно которым, только за первые две недели июня были убиты и ранены 9,5 тысячи украинских военнослужащих. По словам корреспондента, погибших настолько много, что на кладбищах уже не хватает мест, чтобы их хоронить.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 6 июля нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных военных. В ведомстве отметили, что также были поражены места хранения бронетанковой техники иностранного производства, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

Как заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, при ночном обстреле Львова погибли пятеро человек, еще 40 человек получили ранения. Клименко также подчеркнул, что в жилом доме разрушены два этажа в двух подъездах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, сельчанин получил несовместимые с жизнью ранения и умер в карете скорой помощи.

Новые жертвы были найдены и на территории Херсонской области. Источник ТАСС в экстренных службах рассказал, что количество погибших при прорыве Каховской гидроэлектростанции выросло до 53, найдены еще три тела. Число пострадавших увеличилось до 139 человек, ранее сообщалось о 134 госпитализированных.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, США будут готовы к переговорам после контрнаступления Киева, даже если оно не завершится успехом. Белорусский лидер утверждает, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью, но не обязательно в сентябре. Он подчеркнул, что «мощная, сильная Россия» к диалогу готова. При этом Лукашенко задался вопросом, что будет, если ВС РФ «перемелют» ВСУ: сядет ли тогда Москва за стол переговоров.

Одновременно с этим Владимир Зеленский сказал, что жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, поддержавших вхождение в состав России, следует подвергнуть судебному преследованию после возможного перехода территорий под контроль украинских войск. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о тех гражданах, которые выступили против ВСУ вынужденно.

Фото: Christopher Hurd, U.S. Army

Турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила о предстоящем визите Зеленского в Стамбул и встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Предположительно, она пройдет 7 июля. Собеседники издания отметили, что контакт лидеров был запланирован специально перед саммитом НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. По мнению политолога Евгения Сатановского, Зеленский хочет потребовать у Эрдогана деньги и оружие. Кроме этого, он предположил, что у президента Турции попросят «побольше гадить России». В свою очередь сам Эрдоган затребует предоставления советских технологий, уверен политолог.

Также Лукашенко заявил, что «мочить» связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина никто не будет. Он добавил, что в скором времени встретится с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудит ситуацию вокруг военной компании, а также ее дальнейшее функционирование.

Как ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, в случае необходимости Путин проведет встречу с Лукашенко. По его словам, точной даты мероприятия пока нет. При этом он не подтвердил, что стороны будут обсуждать ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер».

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, бойцов ЧВК «Вагнер» нет на территории Донецкой Народной Республики. Он уточнил, что вагнеровцы базировались в соседней ЛНР.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня Россия находилась на грани гражданского конфликта. По его словам, столкновения удалось избежать благодаря решительным действиям правоохранительных органов и власти, а также сплоченности и патриотизму народа России. Поступки тех, кто попытался поднять мятеж, Патрушев назвал предательскими.