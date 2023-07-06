Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит

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Александр Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский понял, что не победит и начал предъявлять претензии Западу, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко а встрече с представителями иностранных и белорусских СМИ. По его словам, которые приводит ТАСС, украинский лидер также понимает, что контрнаступление будет безрезультатным, Украина потеряет множество военнослужащих.

Он [Зеленский] окончательно понял, что он не победит в этой войне, что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей. И он постепенно и постепенно начал им [Западу] предъявлять претензии в виде денег и нового оружия, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что Зеленский договорился с западными лидерами до начала СВО «воевать до последнего украинца» в обмен на разнообразную помощь.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны, так как они не смогут прорвать даже первую линию обороны.