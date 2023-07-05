В ДНР заявили о начале третьей волны контрнаступления ВСУ Советник Пушилина Кимаковский: ВСУ начали третью волну контрнаступления на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины начали третью волну контрнаступления в преддверии саммита НАТО, который состоится 11–12 июля, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. В эфире «Соловьев Live» он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны — они не смогут прорвать даже первую линию обороны.

Вчера можно было констатировать факт, что перед саммитом НАТО в Вильнюсе они начали третью волну контрнаступления и выбрали за основу то же Запорожское направление. Сейчас полыхает все от Днепра практически до стыка в Запорожской области и Донецкой Народной Республике, — сказал он.

Руководитель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 4 июля заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным действиям на линиях фронта в Запорожской области. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич заявил, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием. По его словам, украинские войска не способны достичь первого эшелона обороны ВС РФ и киевские генералы «начинают тянуть время».