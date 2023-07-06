Зеленский пригрозил судом пророссийским жителям новых регионов РФ

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

В отношении жителей Донецкой, Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, поддержавших вхождение в состав России, должны быть возбуждены уголовные дела после возможного перехода территорий под контроль украинских войск, заявил в интервью телеканалу CNN президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что речь идет в том числе и о тех гражданах, которые выступили против ВСУ «вынужденно».

Время лечит, но также лечит и правосудие. Я убежден, что должны быть приговоры. <...> Никто тебя не простит, и ты не сможешь этого объяснить, — сказал Зеленский.

По его словам, «украинцами останутся» те жители новых регионов РФ, которые не участвовали в боевых действиях против ВСУ.

Ранее президент Украины заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть проведены только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Позднее он подтвердил, что конфликт между Украиной и Россией не закончится до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над Крымом. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, который не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться украинской стороной как победа.