Зеленский подтвердил планы Киева в отношении Крыма Зеленский: война будет продолжаться до возвращения Крыма

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Конфликт между Украиной и Россией не закончится до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над Крымом, заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, которые не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться украинской стороной как победа.

Мы не можем представить себе Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась, — сказал Зеленский.

Украинский лидер также рассказал о своей недавней встрече с главой ЦРУ США Биллом Бернсом. Он пояснил, что уведомил американского чиновника «обо всех важных вещах, связанных с полем боя», а также о нуждах ВСУ. Зеленский добавил, что у Киева нет секретов от разведки США.

Ранее президент Украины заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть проведены только после выхода ВСУ на границы 1991 года. На его слова отреагировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал Украину несуществующей Землей Санникова и напомни, что территории, на которые претендует Киев, ранее входили в состав Российской империи.