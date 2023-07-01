Зеленский подтвердил намерение наступать до российской границы Зеленский: переговоры с Россией возможны только после выхода ВСУ на границы 1991 года

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мирные переговоры с Россией могут быть проведены только после выхода ВСУ на границы 1991 года. В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве он подчеркнул, что речь идет в том числе и о территориях, которых Украина лишилась до 24 февраля 2022 года, передает «РБК Украина».

[Границы 24 февраля 2022 года — это] не наши границы, там была контактная линия между нами и оккупантами. Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву, — сказал Зеленский.

Немецкий телеканал ARD ранее сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться уже в июле 2023 года. По данным журналистов, 24 июня в Дании в условиях строжайшей секретности состоялась международная встреча по Украине, в которой приняли участие представители западных государств, а также стран БРИКС — Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики. По сообщению канала, перед переговорами страны Запада пытались заручиться поддержкой государств БРИКС, которые до последнего сохраняли нейтралитет в противостоянии России и Украины.