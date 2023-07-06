Лукашенко сообщил, будут ли «мочить» Пригожина Лукашенко: не нужно думать, что Пригожина завтра «замочат»

Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин

«Мочить» связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина никто не будет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы с иностранными журналистами. Как передает БелТА, он добавил, что в скором времени встретится с российским коллегой Владимиром Путиным и обсудит ситуацию вокруг военной компании, а также ее дальнейшее функционирование.

Всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его (Пригожина. — NEWS.ru) завтра «замочат»... Нет, этого не будет, — заверил Лукашенко.

Он отметил, что первая реакция Путина на попытку мятежа «Вагнера» уже могла смягчиться, хотя и не изменилась.

Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке ранее сообщило, что Россия может начать отправлять в зону СВО больше чеченских военных и заключенных, чтобы восполнить нехватку бойцов после ухода ЧВК «Вагнер» с Украины. По данным агентства, нехватка личного состава образовалась после того, как вагнеровцы ушли из Артемовска. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ЧВК «Вагнер» не сможет участвовать в военной операции на Украине, так как не подписала контракт с Минобороны. Бойцов, оставшихся в рядах «Вагнера», в связи с этим перестанут отправлять в зону СВО, пояснил депутат.