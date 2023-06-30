Картаполов рассказал о дальнейшей судьбе бойцов ЧВК «Вагнер» Картаполов: оставшихся в ЧВК «Вагнер» бойцов не отправят в зону военной операции на Украине

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Бойцов, которые примут решение остаться в ЧВК «Вагнер», не отправят в зону военной операции на Украине, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, если компания не подпишет контракт с Минобороны РФ, то не сможет участвовать в СВО.

Если структура не подписывает контракт с Минобороны, она не может участвовать в спецоперации. Потому что она должна выполнять задачи [поставленные военным командованием], должна обеспечиваться [Минобороны]. У нас же в конце концов не 1919 год, махновцы никакие нигде не нужны, — сказал Картаполов.

При этом парламентарий отметил, что возможность отправиться в зону СВО останется после прохождения лагеря подготовки, где бойцы будут тренироваться в течение нескольких недель. После этого у них есть выбор: подписать контракт с Минобороны или вернуться домой и подписать контракт с другими силовыми структурами.

Ранее «Ведомости» писали, что основным ведомством для вагнеровцев будет Росгвардия. По информации издания, именно она может оказаться подходящим местом службы. Отмечается, что руководитель Росгвардии Виктор Золотов уже анонсировал получение тяжелого вооружения.

Ранее экс-глава МВД генерал армии Анатолий Куликов заявил, что ЧВК «Вагнер» находилась вне рамок закона, и сравнил организацию с «махновской бандой». По его словам, если в стране нет закона о частных военных компаниях, значит, они не должны существовать.