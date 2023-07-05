Россия может начать отправлять в зону СВО больше чеченских военных и заключенных, чтобы восполнить нехватку бойцов после ухода ЧВК «Вагнер» с Украины, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке. По их данным, нехватка личного состава образовалась после того, как вагнеровцы ушли из Артемовска, что вынудило ВС РФ перебросить на это направление дополнительные ресурсы. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.