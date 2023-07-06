Ходаковский сообщил об активности украинской авиации Замглавы Росгвардии ДНР Ходаковский: ВСУ активно задействовали авиацию почти на всех направлениях

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Заместитель главы Росгвардии Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский сообщил, что украинские военные за прошлые сутки очень активно задействовали авиацию почти на всех направлениях в попытке поддержать безуспешные действия сухопутных войск. В своем Telegram-канале он отметил, что на нескольких участках ВСУ все же удалось завладеть рядом позиций, однако это стоило украинской армии значительных потерь.

Противник прошлые сутки очень активно задействовал авиацию почти на всех направлениях.. <...> На отдельных участках он смог овладеть рядом позиций в ходе пресловутого ползучего наступления, но эти незначительные успехи стоили ему серьезных потерь, — написал он.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны, так как они не смогут прорвать даже первую линию обороны.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ранее заявил, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.