Клинцевич предсказал новый бросок ВС РФ вглубь Украины Экс-сенатор Клинцевич: активизация наступления ВСУ приведет к броску ВС РФ вглубь Украины

Фото: МО Украины

Активизация наступления ВСУ в зоне проведения специальной военной операции приведет к тому, что откроется путь для нового броска ВС РФ вглубь Украины. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, «Зеленский понял: если он задействует те восемь-девять бригад из стратегического резерва, то останется вскоре вообще без них».

Согласно данным из военных источников, за месяц ВСУ потеряли больше личного состава, чем советский контингент в Афганистане за 10 лет — более 15 тысяч человек. Активизация украинского наступления приведет в итоге к тому, что откроет путь для нового броска ВС РФ вглубь Украины, — заявил экс-сенатор.

Ранее Франц Клинцевич сказал NEWS.ru, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием. По словам Клинцевича, украинские войска не способны достичь первого эшелона обороны ВС РФ, и киевские генералы «начинают тянуть время».

Руководитель общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 4 июля, что Вооруженные силы Российской Федерации перешли к активным действиям на линиях фронта в Запорожской области. Он уточнил, что армия РФ усилила оборону и одновременно осуществляет контрнаступление.