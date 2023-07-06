«Пытаются найти виновных»: сенатор о проблемах контрнаступления ВСУ Сенатор Джабаров заявил о поиске Западом виновных в неудачах ВСУ при контрнаступлении

Фото: МО Украины

Запад, США и Украина будут пытаться найти виновных в неудачах ВСУ при контрнаступлении, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что это связано с проблемами на фронте.

Они сейчас будут придумывать всевозможные версии, искать виноватых. Я думаю, что наступление идет не так, как они рассчитывали, поэтому сейчас они пытаются найти виновных, — пояснил сенатор.

По словам Джабарова, Вашингтон будет обвинять президента Украины Владимира Зеленского в недостаточной подготовке специалистов и военных, а также в плохой организации контрнаступления. В свою очередь Киев может заявить, что проблемы возникли из-за недостаточных поставок вооружения Западом.

Украинцы будут говорить, что им не то оружие поставили. Но результат определяется на поле боя, — заключил сенатор.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что первый этап украинского контрнаступления не показал практически никакого результата. Он пояснил, что в рамках первого этапа Киев задействовал смешанные подразделения, в рядах которых числилось много мобилизованных украинцев. Он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны ВСУ.