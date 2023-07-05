Пушилин подвел итог первого этапа украинского контрнаступления Пушилин: первый этап контрнаступления ВСУ оказался почти безрезультатным

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Денис Пушилин

Первый этап украинского контрнаступления не показал практически никакого результата, заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он пояснил, что в рамках первого этапа Киев задействовал смешанные подразделения, в рядах которых числилось много мобилизованных украинцев. Кроме того, он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны ВСУ.

Пресловутое контрнаступление, по крайней мере, первый этап не показал никакого результата, за исключением множества уничтоженной натовской техники и потерь в личном составе, — сказал врио главы ДНР.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны — они не смогут прорвать даже первую линию обороны.

Лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич ранее заявил, что несмотря на масштабную военную поддержку Запада, ВСУ не могут прорвать даже «полосу обеспечения» обороны российских сил. Он отметил, что 58 стран помогают Киеву вооружением, бронетехникой и обмундированием.