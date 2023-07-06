Российские войска нанесли большой урон резервам ВСУ Минобороны РФ сообщило об ударе по личному составу и технике ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО Град

Вооруженные силы России ночью нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных военных, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Кроме того, поражены места хранения бронетанковой техники иностранного производства, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.

Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства, — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в течение суток ВСУ продолжили попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Купянском направлениях. Все атаки отражены.

Всего за сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском, Купянском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли около 165 украинских военных, БТР «Stryker» производства США, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Cezar» французского производства. Перехвачены четыре крылатые ракеты «Storm Shadow» и четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы России закрепилась в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики. По его словам, украинская армия находится в 400–500 метров от позиций ВС РФ.