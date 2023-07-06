Зеленский заявил, что предлагал Западу начать контрнаступление раньше

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предлагал Соединенным Штатам и европейским лидерам начать контрнаступление раньше и требовал для этого больше оружия и боеприпасов. В интервью телеканалу CNN он отметил, что таким образом наступательные действия ВСУ могли проходить намного легче, чем сейчас. По его словам, время дало российским силам возможность заминировать больше территорий.

Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что если мы начнем позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее. <...> Я хотел, чтобы наше контрнаступление началось намного раньше, потому что все понимали, что если оно начнется позже, то гораздо большие территории будут заминированы, — сказал Зеленский.

Кроме этого, он подчеркнул, что украинская армия испытывает нехватку артиллерии и ракет большого радиуса действия. По словам украинского лидера, из-за этого ВСУ не удается поразить все цели. Он уточнил, что все имеющееся оружие устанавливалось на приоритетных направлениях, однако его недостаточно. Зеленский утверждает, что украинским войскам удалось бы проводить контрнаступление на «направлениях, о которых сейчас подумать нельзя», если бы оружия хватало.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» ранее сообщил, что ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на Запорожском фронте. В канале отметили, что украинская армия стала осуществлять активную перегруппировку штурмовых групп на всей линии соприкосновения. По сведениям военкоров, в некоторых местах замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозивших пехоту. В Минобороны данную информацию не комментировали.