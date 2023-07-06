ВСУ начали артподготовку перед наступлением на Запорожском фронте «Военкоры Русской Весны»: ВСУ начали артподготовку на Запорожском фронте

ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на Запорожском фронте, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». В канале отметили, что украинская армия стала осуществлять активную перегруппировку штурмовых групп на всей линии соприкосновения. В некоторых местах, по сведениям военкоров, были замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозившие пехоту. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Под Работино ВСУ прямо сейчас ведут массированный огонь по передней линии обороны, по всей видимости готовясь к новому штурму, — говорится в сообщении.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что первый этап украинского контрнаступления не показал практически никакого результата. Он пояснил, что в рамках первого этапа Киев задействовал смешанные подразделения, в рядах которых числилось много мобилизованных украинцев. Кроме того, он призвал не ожидать серьезных прорывов со стороны ВСУ.

Ранее советник Пушилина Игорь Кимаковский сообщил о начале третьей волны контрнаступления ВСУ. Он уточнил, что за основу наступательных действий украинские военные выбрали Запорожское направление. По словам Кимаковского, действия ВСУ безуспешны — они не смогут прорвать даже первую линию обороны.