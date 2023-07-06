Политолог назвал цели предстоящих переговоров Зеленского и Эрдогана Политолог Сатановский: Зеленский попросит у Эрдогана, чтобы тот больше «гадил» России

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В ходе предстоящей поездки в Стамбул президент Украины Владимир Зеленский потребует у своего турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана деньги и оружие, считает политолог, ученый-востоковед, кандидат экономических наук Евгений Сатановский. В беседе с NEWS.ru он предположил, что также у президента Турции попросят «побольше гадить России». В свою очередь сам Эрдоган затребует предоставление советских технологий, уверен политолог.

Скорее всего, Зеленский в очередной раз попросит денег, оружия и чтобы Эрдоган побольше «гадил» России, сейчас для Зеленского это первостепенный вопрос. Президент Турции в ответ расскажет, что [ему] нужно для своей страны, например, какие-нибудь военные технологии получить, оставшиеся еще с Советского Союза. У Зеленского задача распродать ликвидируемые активы, которые пока имеются, — сказал Сатановский.

Кроме этого, перспективными темами для переговоров являются обстановка на фронте и продление зерновой сделки, утверждает он.

Ранее турецкая газета Sabah со ссылкой на источники сообщила о предстоящем визите Зеленского в Стамбул, который, предположительно, пройдет 7 июля. Собеседники издания отметили, что встреча была запланирована специально перед саммитом НАТО, который состоится с 11 по 12 июля в Вильнюсе.

По мнению руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.