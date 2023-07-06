Песков ответил, встретятся ли Путин и Лукашенко ради обсуждения «Вагнера» Песков не подтвердил, что Лукашенко и Путин на встрече будут обсуждать ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин С Президентом Белоруссии Александром Лукашенко

В случае необходимости президент России Владимир путин проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, точной даты встречи пока нет. При этом он не подтвердил, что стороны будут обсуждать ситуацию вокруг ЧВК «Вагнер».

Пока я не могу сказать, какая будет повестка дня. Ну и тем более, что точной даты пока нет, — сказал Песков.

Ранее Лукашенко заявил, что в скором времени встретится с Путиным и обсудит ситуацию вокруг военной компании, а также ее дальнейшее функционирование. По его словам, «мочить» связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина никто не будет.

Bloomberg со ссылкой на источники в европейской разведке ранее сообщило, что Россия может начать отправлять в зону СВО больше чеченских военных и заключенных, чтобы восполнить нехватку бойцов после ухода ЧВК «Вагнер» с Украины. По данным агентства, нехватка личного состава образовалась после того, как вагнеровцы ушли из Артемовска. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.