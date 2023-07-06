Патрушев рассказал, когда Россия была на грани гражданского конфликта Патрушев: Россия была на грани гражданского конфликта 23–24 июня

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Во время попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня Россия находилась на грани гражданского конфликта, заявил на совещании по безопасности Южного федерального округа в Краснодаре секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его словам, которые цитирует ТАСС, столкновения удалось избежать благодаря решительным действиям правоохранительных органов и власти, а также сплоченности и патриотизму народа России. Поступки тех, кто попытался поднять мятеж, Патрушев назвал предательскими.

23–24 июня произошли события, когда из-за амбициозных, а по сути предательских действий руководства ЧВК «Вагнер» страна фактически оказалась на грани быть втянутой в гражданский конфликт, — сказал секретарь Совбеза РФ.

По его мнению, именно сплоченность россиян не дает противникам победить страну.

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с российским коллегой Владимиром Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба белорусского лидера сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.