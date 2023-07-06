На Украине заявили о погибших при обстреле Львова МВД Украины сообщило о четырех погибших при обстреле Львова

Фото: Mykola Myakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил в Telegram, что при ночном обстреле Львова погибли четыре человека. Он добавил, что девять человек получили ранения. Клименко также подчеркнул, что в жилом доме разрушены два этажа в двух подъездах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 07:00 погибли четыре человека, травмированы — девять. Сотрудники ГСЧС спасли семерых человек, эвакуировали — 64, — написал глава МВД Украины.

Он уточнил, что под завалами по-прежнему могут находиться люди, на месте продолжают работать спасатели и психологи.

6 июля во Львове на западе Украины прогремели взрывы. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО. Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий утверждал, что при обстрелах был поврежден объект критической инфраструктуры.

Ночью 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в 13 регионах страны.