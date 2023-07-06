Во Львове прогремели взрывы

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Во Львове на западе Украины прогремели взрывы, передает Telegram-канал УНИАН. До этого в украинских СМИ сообщали, что во Львовской и Тернопольской областях работает ПВО.

Корреспондент УНИАН сообщает о взрыве во Львове, — указано в сообщении канала.

Глава местной облгосадминистрации Максим Козицкий позже сообщил, что во Львовской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Предварительно, есть пострадавшие.

Ночью 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствовали данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в 13 регионах страны.

5 июля в Киеве в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв, сообщили в Нацполиции Украины. Глава МВД Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что, по предварительно данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство. Имя и фамилию подсудимого он не назвал. Сейчас на месте работают оперативники, следователи, взрывотехники, кинологи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах, по которому был нанесен удар. В связи с этим он отметил, что ВСУ нужно больше эффективных средств ПВО для защиты всей территории Украины.