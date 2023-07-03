Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах

Фото: Filip Singer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 3 июля в ходе вечернего общения сообщил, что в этот день был нанесен удар по зданию СБУ в Сумах. По словам политика, взрыв произошел потому, что у Украины не хватает качественных систем ПВО. Текст обращения был опубликован в Telegram-канале президента.

К сожалению, у нашего государства пока нет достаточного количества качественных систем ПВО, чтобы защитить всю нашу территорию и сбивать все враждебные цели. Враг этим пользуется, как сегодня – нанеся очередной террористический удар по городу Сумы, ... а также по зданию Службы безопасности Украины. В результате этих ударов несколько людей ранены, есть погибшие, — заявил Зеленский.

Зеленский добавил, что сегодня он встретился с генералом Николаем Олещуком, командующим Воздушными силами. Тот рассказал о действиях по усилению ПВО на Украине.