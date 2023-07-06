Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. До этого сообщалось, что тревогу объявляли в 13 регионах страны.

Украинское издание «Суспильне» сообщило, что в пригороде Харькова прогремели два взрыва.

Ранее Telegram-канале Воздушных сил Украины сообщил о тревоге в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Немногим позже появилась информация, что тревогу объявили в Киеве.

5 июля в Киеве в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв, сообщили в Нацполиции Украины. Глава МВД Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что, по предварительно данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство. Имя и фамилию подсудимого он не назвал. Сейчас на месте работают оперативники, следователи, взрывотехники, кинологи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах, по которому был нанесен удар. В связи с этим он отметил, что ВСУ нужно больше эффективных средств ПВО для защиты всей территории Украины.