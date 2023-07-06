На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях на юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога, сообщили в Telegram-канале Воздушных сил Украины. Сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Немногим позже появилась информация, что тревогу объявили в Киеве.

На юге Украины — ракетная опасность, — указано в сообщении.

5 июля в Киеве в здании Шевченковского районного суда прогремел взрыв, сообщили в Нацполиции Украины. Глава МВД Игорь Клименко написал в Telegram-канале, что, по предварительно данным, мужчина, которого доставили на заседание, подорвал неустановленное устройство. Имя и фамилию подсудимого он не назвал. Сейчас на месте работают оперативники, следователи, взрывотехники, кинологи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о взрыве в здании СБУ в Сумах, по которому был нанесен удар. В связи с этим он отметил, что ВСУ нужно больше эффективных средств ПВО для защиты всей территории Украины.

До этого Зеленский заявил, что конфликт между Украиной и Россией не закончится до тех пор, пока Киев не установит контроль над Крымом. По его словам, любой сценарий мирного урегулирования, который не предусматривает возвращение полуострова, не будет расцениваться украинской стороной как победа.