Лукашенко назвал возможные сроки начала мирных переговоров по Украине Лукашенко: мирные переговоры по Украине могут начаться осенью

Фото: Пресс-служба Президента Республики Белоруссии

Александр Лукашенко

Мирные переговоры по Украине могут начаться осенью, но не обязательно в сентябре, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА. Он подчеркнул, что «мощная сильная Россия» к диалогу готова. При этом Лукашенко задался вопросом, что будет, если ВС РФ «перемелют» ВСУ: сядет ли тогда Москва за стол переговоров.

К осени должна ситуация измениться, и мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы. <...> Главное, чтобы этот конфликт прекратился, — сказал президент Белоруссии.

По его словам, от боевых действий материально теряют больше всего европейцы, а выгоду получает «фактически одна страна».

Ранее белорусский лидер заявил, что Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он предположил, что США будут готовы к переговорам после контрнаступления Киева, даже если оно не завершится успехом.

До этого заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика не напрашивается в посредники для разрешения украинского конфликта, однако она готова сыграть эту роль при необходимости. Минск готов обеспечить результат, сказал он. По его словам, если сложатся обстоятельства, Белоруссия будет первой в очереди на участие в мирном урегулировании, у Минска есть свои интересы в сфере безопасности.