В Белоруссии захотели участвовать в переговорах по Украине Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич: Минск готов участвовать в переговорах по Украине

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика не напрашивается в посредники для разрешения украинского конфликта, однако она готова сыграть эту роль при необходимости. Минск готов обеспечить результат, сказал он в интервью белорусскому телеканалу СТВ.

Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что есть. И обеспечить результат, — подчеркнул Амбразевич.

По его словам, если сложатся обстоятельства, Белоруссия будет первой в очереди на участие в мирном урегулировании. Дипломат добавил, что у Минска есть свои интересы в сфере безопасности. В частности, чтобы небо республики оставалось мирным, а территорию никогда не бомбили и чтобы белорусы могли «полноценно развиваться», указал Амбразевич.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие, которое находится на территории республики, никогда применять не придется. По его словам, оно должно размещаться в стране, должно лежать в надежном месте, чтобы в Белоруссию не пришел враг.