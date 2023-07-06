Лукашенко заявил о готовности Европы к переговорам по Украине

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, которые приводит БелТА, США будут готовы к переговорам после контрнаступления Киева, даже если оно не завершится успехом.

Европа готова к тому, чтобы вести сейчас переговоры, прежде всего Франция. Это война в нашем доме, поэтому надо вести переговоры, — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика не напрашивается в посредники для разрешения украинского конфликта, однако она готова сыграть эту роль при необходимости. Минск готов обеспечить результат, сказал он. По его словам, если сложатся обстоятельства, Белоруссия будет первой в очереди на участие в мирном урегулировании, добавив, что у Минска есть свои интересы в сфере безопасности.

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов в свою очередь заявил, что перспективы для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса в настоящее время весьма туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов, делающих ставку на военное решение вопроса.