Российский дипломат раскрыл, кто мешает мирным переговорам по Украине Гатилов: РФ открыта для урегулирования на Украине, перспективы туманны из-за Киева

Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com

Перспективы для политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса в настоящее время весьма туманны из-за позиции Киева и его западных кураторов, делающих ставку на военное решение вопроса. При этом Москва всегда остается открытой для мирного решения проблемы. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Геннадий Гатилов.

Россия сохраняет открытой дверь для политико-дипломатического разрешения кризиса, однако перспективы развития событий по такому сценарию в настоящее время достаточно туманны из-за того, что Киев и его западные кураторы продолжают делать ставку на использование военной силы. Не говоря уже о том, что киевский режим на законодательном уровне запретил проведение переговоров с Москвой, — сказал дипломат.

Он также указал на отсутствие реальных признаков того, что ООН и генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш могут оказать «конструктивную роль» в урегулировании. По мнению Гатилова, в международной организации не желают прислушиваться к точке зрения России по обсуждаемому вопросу, а СБ ООН превратился в «площадку для голословных обвинений в адрес РФ и тиражирования спекуляций в контексте украинского кризиса».

При этом дипломат подчеркнул, что Москва с уважением относится к усилиям стран, организаций и конкретных лиц по поиску «развязок украинского кризиса». По мнению Гатилова, Киев «следует убедить прекратить боевые действия и посадить за стол переговоров, а западников — от накачки Украины оружием».

Ранее заместитель главы МИД Белоруссии Юрий Амбразевич заявил, что республика не напрашивается в посредники для разрешения украинского конфликта, однако она готова сыграть эту роль при необходимости. Минск готов обеспечить результат, сказал он.